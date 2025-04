Invadir cabine pode dar prisão? As situações que rendem expulsão de voos

Uma passageira brasileira foi contida após tentar se aproximar da cabine do piloto em um voo da American Airlines em Guarulhos. O episódio, ocorrido antes da decolagem para Nova York, levantou questionamentos sobre os limites de conduta a bordo e as consequências jurídicas desse tipo de comportamento.

Um vídeo feito por passageiros — e que viralizou nas redes — mostra a mulher sendo contida por comissários de bordo após tentar se aproximar da cabine do piloto. Imobilizada no chão, ela profere insultos em português contra a tripulação, incluindo xingamentos de cunho homofóbico.

A gravação também capta outros passageiros tentando acalmá-la, enquanto ela alega que somente queria perguntar o motivo do atraso do voo, que acabou decolando com mais de duas horas de atraso.