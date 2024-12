Jurado de reality-sensação, ele conta como descobre técnicas com garfada

Do motor para o sabor

Nascido em Seul, na Coreia do Sul, Anh Sung se mudou para a Califórnia com sua família aos 13 anos e cresceu ajudando os pais no restaurante fast food e comida chinesa nos Estados Unidos. Aos 24 anos, resolveu se alistar no exército e serviu na Guerra do Iraque - ele chegou a ficar um ano estacionado no país. Seu plano, no entanto, era trabalhar com carros.

"Meu sonho, na verdade, era ser mecânico de Porsche, mas um dia, enquanto passava por Pasadena, Califórnia, vi um grupo de pessoas com jalecos brancos e calças quadriculadas que chamou minha atenção. Fui falar com um conselheiro e, ao descobrir que havia garantia de emprego, decidi ligar para a escola de mecânica pedindo reembolso e me matriculei na escola de culinária", disse.

Unidado do Mosu em Hong Kong Imagem: Divulgação

Inspirado pelos sabores que provava dos pratos feitos por sua avó, mesclando tradições da Coreia do Norte e do Japão - que ele considera sua inspiração na cozinha -, ele seguiu carreira na área. Hoje é reconhecido, mas pensou em desistir. Só não jogou o pano de prato por não ter outra opção.

"Não é uma profissão fácil. Exige longas horas de trabalho e atenção meticulosa aos detalhes. Isso requer dedicação para conseguir se destacar em um ambiente de alta pressão", diz. Para ele, você só consegue descobrir seu verdadeiro potencial se não tiver outros focos.