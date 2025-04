Ar gelado do Pacífico explica a qualidade dos vinhos de Sonoma

O Vale de Sonoma, na Califórnia, pertinho de San Francisco, é uma das regiões de produção de vinho mais diversificadas dos Estados Unidos. São muitas áreas, com características geográficas diversas, que acarretam vinhos de uvas e estilos diferentes.

O fator mais determinante é o microclima. Os vinhedos do norte da Califórnia são muito influenciados pelos ares frios do Pacífico, que são canalizados entre as montanhas e frequentemente chegam a pontos bastante interiores do estado.

"Mark Twain dizia que o inverno mais frio que ele passou foi um verão em San Francisco", conta Rodrigo Barradas no videocast Vamos de Vinho desta semana. Esse mesmo frio, muitas vezes em formato de névoa, é determinante para a produção dos cobiçados pinot noirs de Russian River e Sonoma Coast, áreas que pertencem a Sonoma.