Que show do Jacquin é esse? 'Guia Michelin é igual Fórmula 1', diz chef

"Nunca fiz terapia na vida. Gastronomia é minha terapia", exalta. "Eu nunca trabalhei, só me diverti", segue. "Sou um homem feliz, gosto do que eu faço", continua. "É uma profissão que nunca vai passar", acredita, dando esperanças a uma plateia-tiete.

Já bem ao final do painel, uma figura grisalha e alta se senta na penúltima fileira do auditório e acompanha as falas finais de um Jacquin entre aplausos e risadas.

Uma fila se forma para tirar fotos ao lado do chef e um berro da figura ecoa "quero tirar também". Era Bassoleil, tirando sarro do amigo. Chefs, amizade e humor combinam bem, afinal.