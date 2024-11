Mandioca chega a Harvard: Atala dará aula e palestra na famosa universidade

A fermentação faz parte de todas as camadas que derivam da mandioca. Vira goma, vira líquido, vira farinha. Quando a gente fala de ciência, será que só se refere à ciência moderna? A ciência milenar não será tão valiosa quanto? , questiona.

"Eu já fui convidado duas vezes pela Harvard, mas não pude ir. Agora deu certo", comemora. "Já palestrei na UCLA e em Yale, mas Harvard é sempre uma grande referência para todos nós. Este é o momento da concretização de um grande trabalho."

O projeto

Criado em 2010 pela renomada universidade em parceria com os espanhóis Ferran Adrià e José Andrés, o projeto reúne professores da própria instituição, chefs célebres e grandes especialistas da gastronomia mundial para apresentar a ciência que existe por trás das diferentes técnicas de cozinha.

Na edição 2024, além de Alex, estarão a Arielle Johnson, ex-cientista residente do Noma, o escritor Harold McGee, a chef Daniela Soto-Innes, eleita chef mulher do ano, e Kyo Pang, à frente do café malasiano Kopitiam, em Nova York.

A Science and Cooking Lecture Series é organizada pela John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences de Harvard (SEAS) e é baseada no curso "Science and Cooking: From Haute Cuisine to the Science of Soft Matter" ("Ciência e Culinária: Da Alta Cozinha à Ciência das Matérias Moles).