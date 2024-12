Ceias de Ano Novo: opções para encomendar em SP e comer bem no Réveillon

Imagem: Divulgação

Do freezer à mesa

Sócios de dois ótimos restaurantes — o francês Votre e o variado Teus — Chico Farah e Pedro Granado acabam de estrear a marca de congelados SuperNova. Saborosas, as receitas preparadas com ingredientes de verdade devem ser finalizadas conforme indicado na embalagem. Entre os kits de Ano Novo, o menor (4 pessoas, R$ 379) inclui croquetas de jamón, salada de quinoa, torta de camarão e arroz de pato. Encomenda lá: via site (supernovafoods.com.br) até o dia 30 de dezembro.

Imagem: Divulgação

Virada no centro

Prefere jantar fora de casa no último dia do ano? O La Casserole (Largo do Arouche, 346) pode ser o destino perfeito. O clássico restaurante francês instalado no centro da cidade está com as reservas abertas para o Réveillon. Nos menus de quatro (R$ 395) ou seis (R$ 560) etapas, surgem opções como coquetel de camarão, braseado de cordeiro com mousseline de batata e panna cotta de frutas amarelas. Reserva lá: via site https://lacasserole.com.br/event-details/ceias2024.