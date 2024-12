Pode viajar com dipirona? Remédios comuns podem ser vetados no exterior

Diazepam (Valium®): Outra medicação controlada nos Emirados, o remédio para ansiedade só é liberado após candidatura prévia, com quantidades suficientes para a estadia ou, até no máximo, um mês. É necessário atestado que confirme a necessidade da substância, além de receita médica.

Alprazolam (Frontal®, Xanax®): É proibido entrar no Egito com o remédio para a ansiedade. Outros países como o Canadá só permitem uma caixa ou um suprimento para até 90 dias com base na dose diária prescrita pelo médico (ou equivalente a menos dias de estadia). Além disso, é necessária a prescrição com nome do paciente descrito, número da receita, nome do médico que realizou a prescrição e dose. A embalagem deve ter o nome ou marca, bula, além de data de compra na farmácia.

Mytedom: Nome comercial do cloridrato de metadona é um analgésico com características semelhantes às da morfina (combate dores agudas e crônicas), mas cuja posse em território russo, de novo, é considerada crime inafiançável.

Sibutramina: Utilizada no Brasil — com retenção de receita pela farmácia — para tratamento de obesidade, atua no sistema nervoso, aumentando a sensação de saciedade, além de acelerar o metabolismo, contribuindo para a perda de peso. Nos EUA, ela foi vetada.

Nimesulida: Receitado para alívio de dores agudas (de ouvido, garganta, dente), esse anti-inflamatório muito consumido no Brasil teve sua venda proibida em países como EUA, Japão, Canadá, Espanha e nunca foi autorizado no Reino Unido e na Alemanha.