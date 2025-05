'Pode afundar a qualquer momento': degelo ameaça aeroporto europeu

O aeroporto de Svalbard, na Noruega, é o ponto mais ao norte do mundo em que é possível chegar com um voo regular e sofre as graves consequências do aquecimento global.

Inaugurado no início da década de 1970, o aeroporto está localizado no arquipélago de mesmo nome, e as companhias aéreas Norwegian e SAS realizam o trajeto entre o aeroporto e a região continental do país, a mais de 800 quilômetros de distância.

Além de voos comerciais, o Svalbard também recebe voos fretados e jatos particulares.