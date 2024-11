Código na passagem aérea pode indicar perrengue para o viajante nos EUA

The dreaded SSSS boarding pass. I can assure you they don't stand for Super Special Service Selection. pic.twitter.com/hWPiTnw1SS -- Rob Begg (@rbegg) March 2, 2014

Por que recebi o código?

O motivo pelo qual passageiros ganham o código em seus tíquetes, no entanto, não é claro. O site do Departamento de Segurança Interna do EUA menciona apenas que "não pode ser divulgado" por razões de segurança.

No entanto, segundo reportagem da revista americana Forbes, pessoas suspeitas de representarem um risco de segurança ao país podem ser selecionadas para a checagem adicional. Isso não quer dizer que todos os passageiros com "SSSS" na passagem tenham automaticamente sido considerados um risco, mas a prática é consistente com políticas da TSA (Transport Security Authority)

Este órgão federal de segurança de portos e aeroportos dos EUA mantém listas e uma base de dados com passageiros que, por diferentes razões, devem ser monitorados.

Além disso, no próprio site do órgão é descrito que há uma parceria com autoridades policiais e departamentos de inteligência dos EUA, para determinar possíveis ameaças. Outros viajantes também podem alertar a TSA a respeito de pacotes ou malas abandonadas por um passageiro, tentativas de entrar em áreas de acesso restrito ou por porte de algum objeto "ameaçador".