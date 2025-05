Após 15 anos sem novos parques, Disney chegará pela 1ª vez ao Oriente Médio

Além de um parque temático, o complexo terá outros estabelecimentos temáticos. Hotéis, restaurantes e lojas também estarão à disposição dos visitantes. De acordo com a rede norte-americana CNN, o resort pode ser inaugurado no "início da década de 2030". A data de abertura, no entanto, não foi oficializada pela Disney.

Segundo o comunicado, o novo parque combinará os elementos clássicos da Disney com a excentricidade de Abu Dhabi. "[O resort irá conciliar] as histórias e os personagens icônicos da Disney à cultura vibrante de Abu Dhabi, à sua impressionante costa e imponente arquitetura", explicou a empresa. "O Disneyland Abu Dhabi será genuinamente Disney e distintamente emiradense", disse o comunicado, prometendo "um oásis extraordinário de entretenimento Disney nesta encruzilhada do mundo".

De acordo com o presidente da Disney Experiences, Josh D'Amaro, o novo resort será o destino mais avançado e interativo da empresa. Segundo o comunicado, o futuro complexo será financiado, construído e operado pelo grupo Miral. No entanto, a Disney garantiu que irá supervisionar todas as atividades no local.

A Disney e seus lendários Imagineers [criadores e desenvolvedores das experiências Disney] liderarão o design criativo e a supervisão operacional para proporcionar uma experiência de classe mundial. A Miral, que desenvolveu diversos destinos de entretenimento familiar [...] irá operar o resort Trecho do documento oficial publicado pela Disney

Assista ao anúncio abaixo (em inglês):