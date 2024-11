Praga proíbe turismo em bares para atrair visitantes mais 'cultos e ricos'

Graças ao crescimento expressivo das companhias aéreas de baixo custo, Praga se tornou um dos destinos favoritos para despedidas de solteiro na Europa, especialmente para turistas do Reino Unido, apontou a rede CNN americana. Por lá, a cerveja costuma ser mais barata do que a água em alguns restaurantes — em bares do centro, meio litro pode custar menos de 3 euros (R$ 18,45), reportou a AFP, enquanto em Londres custa mais do que o dobro.

Nas semanas anteriores ao anúncio, queixas dos residentes por causa do barulho causado pelo público dos bares no distrito histórico de Praga — particularmente daqueles que vivem nos entornos do Castelo de Praga, da Praça da Cidade Velha e da Ponte Carlos, áreas consideradas Patrimônio da Humanidade pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) — já haviam se tornado notícia no continente.

Movimento em bares e restaurante da rua Prokopská, próxima a praça Maltézské, em Praga Imagem: Guido Cozzi/Atlantide Phototravel/Getty Images

À CNN, a subprefeitura de Praga 1 (o distrito histórico) confirmou que proibiu o hábito de maratonar os bares, se movendo de um estabelecimento a outro repetidamente, das 22h às 6h a partir do início de novembro.

A subprefeita Terezie Radomerská justificou que a proibição é "movida pelo nosso desejo de reduzir o comportamento perturbador, especialmente ligado a eventos como despedidas de solteiro, que frequentemente resultam em barulho excessivo e incômodos tanto para moradores quanto para outros visitantes."

"Essas atividades não se alinham com o tipo de turismo que pretendemos cultivar", frisou ainda.