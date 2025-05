Salvo de ir a leilão, Palácio Capanema reabre renovado a público no Rio

O prédio estava fechado há uma década. A restauração começou em 2019, com um hiato entre 2021 e 2021. Ao todo, a recuperação e modernização custou R$ 84,3 milhões do governo federal via Novo PAC (Programa de Aceleramento do Crescimento). Mais de 100 trabalhadores estiveram mobilizados nos períodos de maior atividade.

O prédio passou por modernização interna, com recuperação de pisos, móveis, luminárias e persianas, além da recuperação dos jardins, feita pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Também foram refeitas as instalações elétricas, sanitárias, hidráulicas e de combate a incêndio.

Na área externa, painel de Portinari recebciona os visitantes Imagem: Divulgação

"Azul Lucio Costa"

As caixas d'água do Palácio Capanema, localizadas na cobertura, chamam atenção pelo azul intenso. Esse foi o primeiro elemento que a arquiteta Lina Bo Bardi viu ao chegar ao Brasil, fugindo da 2ª Guerra Mundial.

Imigrantes da época descreveram o azul como símbolo de esperança, já que era visível do porto, onde chegavam os navios.