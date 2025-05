Nessa praia, turistas podem cavar suas próprias piscinas de água quente

"A água naquele local específico estava muito quente, então deixamos um pouco de água do mar fluir para resfriá-la", contou Charlotte Jacobsen, que visitou a praia com o marido, o neozelandês Cory, pela segunda vez. "É uma experiência única", disse a viajante de carteirinha, que mantém um perfil no Instagram com sugestões de passeios mundo afora.

O horário de maior movimento não é por acaso. A maré precisa estar baixa o suficiente para expor a região escondida entre as rochas no sul da praia. É possível acompanhar as informações do clima no The Coromandel.

Os visitantes precisam atravessar um pequeno riacho antes de chegar à "Hot Rock" ("Pedra Quente", na tradução livre). Ali perto, há um estacionamento com chuveiros ao ar livre que funcionam 24 horas por dia, além de cafeterias — que, aliás, alugam pás.

Pessoas cavam para encontrar águas termais em plena areia de Hot Water Beach Imagem: Imagem: Bruna Barone

Parece cenário de filme. Os pequenos montes de areia geram formatos variados, do jeito que deu para cavar. Todos se esforçam para fazer um círculo, simulando uma banheira de hidromassagem. E o vapor cria uma sensação intimista — daquelas que nem os spas mais caros conseguiriam imitar.

"A sensação é incrível. Faz você virar criança de novo", relatou Ravinder, que esteve na praia pela primeira vez com a família e compartilha dicas de viagens em seu perfil no Instagram. "É um passeio obrigatório, principalmente para quem está fazendo uma roadtrip pela Ilha Norte."