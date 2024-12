'Dão até lanchinho': ela conta como conseguiu viajar de graça em voo da FAB

Um momento de leve tensão foi quando Isadora viu o vidro da frente do avião ser coberto, impedindo a visão de fora.

"Eles decolam com vidro descoberto. Teve uma hora que fecharam e vi dois dormindo e outro acordado lendo um livro. Fiquei meio apavorada, mas confiei muito. Parece que é normal deixar no piloto automático até que tenha de configurar para aterrissar."

Isadora mostrou lanche recebido durante o voo Imagem: Arquivo pessoal

Uma semana depois da viagem, o marido e a filha de Isadora também conseguiram vaga em avião militar, mas de porte maior e saindo do Galeão. A aeronave tinha banheiro, e os passageiros fizeram procedimento (quase) padrão: passaram pelo raio-x e tiveram bagagem farejada por cachorro.

Como a inscrição no CAN é por trecho, Isadora não conseguiu vagas para voltar de Brasília com a FAB, mas já sabe que fará novas tentativas quando for possível. "Fiquei bem surpresa de estar no ambiente deles, passei muitas horas na base aérea, tudo muito regradinho, eles são bem gentis."

'Moral e bons costumes'

Ao receber a confirmação do voo, o passageiro recebe algumas observações da Aeronáutica, que Isadora compartilhou com a reportagem: