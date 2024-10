Carona da FAB e mais: como viajar pelo Brasil de graça ou pagando bem pouco

É possível viajar de trem e ônibus por diversos estados brasileiros e a reserva em empresas responsáveis deve ser feita com, no mínimo, três horas antes.

O cadastro é feito por meio de um aplicativo e no dia do embarque é necessário mostrá-lo no celular, junto com um documento de identificação. Normalmente, são reservadas duas vagas gratuitas em cada veículo, seja trem ou ônibus, e outras duas com 50% de desconto, caso não haja mais vagas na modalidade gratuita. Além desse benefício, é possível pagar meia-entrada em eventos esportivos e de lazer.

Viagem de ônibus gratuita para terceira idade

Terceira idade também tem benefícios na hora de viajar pelo país Imagem: Getty Images

O direito é parecido com o programa ID Jovem, mas é oferecido para o público acima dos 60 anos e com renda mensal de até dois salários mínimos. O Estatuto do Idoso garante que viagens interestaduais possam ser feitas sem custo.

E caso o idoso não consiga comprovar renda, é possível por meio da Carteira do Idoso, do Ministério da Cidadania, mostrar que ele não possui um emprego formal e garantir o direito.