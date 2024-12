Cia aérea belga é eleita n°1 do mundo; brasileiras ficam fora do top 20

As companhias aéreas brasileiras Latam, Gol e Azul viram a pontuação de seus serviços piorar, segundo o ranking internacional AirHelp Score 2024, divulgado nesta terça (3).

A companhia aérea belga Brussels Airlines foi eleita a melhor do mundo na avaliação dos passageiros, desbancando a Qatar Airways, que figurou em primeiro lugar no ranking por dois anos consecutivos. A empresa alcançou 8,12 como nota final, destacando-se pelo processamento de reclamações (8,7), opinião do cliente (7,9) e pontualidade (7,8).

As brasileiras

De acordo com o levantamento elaborado a partir da avaliação de passageiros, a Latam Airlines saiu do quinto lugar em 2022 (não apareceu na relação do ano passado) para o 23º lugar neste ano. Pelo segundo ano consecutivo, Gol e Azul perderam posições no ranking. A Gol caiu dez posições, saindo do 68º lugar para 78º em 2024. Já a Azul apresentou a maior queda na comparação com 2023, passando do 47º lugar para 83º neste ano.