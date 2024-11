De dunas do Brasil aos Andes: por dentro da nova premium business da LATAM

Novo design da classe premium business da LATAM Imagem: Divulgação

Os passageiros também terão acesso direto ao corredor, compartimentos dedicados aos calçados, espaço de armazenamento, além de entradas USB-A e USB-C para carregar dispositivos. Para o entretenimento, cada suíte contará com uma tela de alta definição de 18 polegadas.

O novo desenho da nova Premium Business é uma celebração à América do Sul e todas as suas paisagens e rica cultura , afirma Jaime Cornejo, gerente de interior de cabines e IFEC do Grupo LATAM sobre as novas cabines que serão entregues no primeiro trimestre de 2025.

A primeira aeronave que contará com a nova cabine Premium Business já está em processo de modificação no Centro de Manutenção e Reparo da LATAM (MRO), em São Carlos (SP). Em setembro de 2024, o grupo LATAM iniciou um processo de renovação de 24 aeronaves Boeing 787, com um investimento total de US$ 360 milhões, redesenhando completamente os interiores das cabines com novos assentos, entretenimento a bordo e melhorias no design.