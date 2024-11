Turismo de 'agora ou nunca': ameaçado, Cerrado é destino dos sonhos em 2025

A pousada possui parceria com a organização Onçafari, que monitora as populações de lobo-guará da região e leva turistas para safáris sustentáveis.

Os 25 melhores destinos do mundo para 2025, segundo a National Geographic

Antigua, Guatemala Floresta Nacional de Ocala, EUA Bangcoc, Tailândia Raja Ampat, Indonésia Guadalajara, México Mosteiros Cenobitas, Itália Los Angeles, EUA Groenlândia, Dinamarca Kanazawa, Japão Eastern & Oriental Express, Malásia Brasov, Romênia Cerrado, Brasil Northland, Nova Zelândia Senegal Haida Gwaii, Canadá Barbados Vale de Suru, Índia Boise, EUA Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos Murray River, Austrália Kwazulu-Natal, África do Sul Arquipélago de Estocolmo, Suécia Cork, Irlanda Hébridas Exteriores, Escócia Tunísia

Para conferir na lista as imagens de cada destino, recomendações do que fazer e mais, é só acessar o site do Best of the World 2025, da National Geographic.