Como são os restaurantes de SP entre os 50 melhores da América Latina

A Casa do Porco

Imagem: Keiny Andrade/UOL

Depois de passar quatro anos no sítio de São José do Rio Pardo para se recuperar de questões de saúde mental, Jefferson Rueda retomou o comando da cozinha d'A Casa do Porco. Do interior, trouxe a força e inspiração para o novo menu degustação (R$ 290). Em oito tempos, provam-se carpaccio de lombo maturado, canjiquinha com costelinha defumada e outras receitas que vão bem com uma dose de cachaça.

Vai lá: Rua Araújo, 124, República.@acasadoporcobar

Evvai

Imagem: Tadeu Brunelli

É um restaurante autoral de matriz italiana. Com produtos brasileiros, o chef Luiz Filipe Souza cria pratos modernos que subvertem o óbvio. O menu, sempre chamado de Oriundi, muda de tempos em tempos. Novembro foi mês de estrear pedidas como o rigatoni de pupunha com ovas e amêndoas e a fregola com cordeiro e shidal (pasta indiana de peixe fermentada). Com 14 etapas, custa R$ 895.

Vai lá : Rua Joaquim Antunes, 108, Pinheiros. @evvai_sp