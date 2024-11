50 Best: Don Julio é melhor restaurante da América Latina, Lasai fica em 7º

A lista do top 50

1. Don Julio, em Buenos Aires (melhor da Argentina e da América Latina)

2. Maido, em Lima (melhor do Peru)

3. El Chato, em Bogotá (melhor da Colômbia)

4. Kjolle, em Lima

5. Boragó, em Santiago (melhor do Chile)

6. Celele, em Cartagena

7. Lasai, no Rio de Janeiro (melhor do Brasil)

8. Mérito, em Lima

9. Quintonil, na Cidade do México (melhor do México)

10. LEO, em Bogotá

11. Nuema, em Quito (melhor do Equador)

12. Alcade, em Guadalajara

13. Mayta, em Lima

14. Maito, na Cidade do Panamá (melhor do Panamá)

15. A Casa do Porco, em São Paulo

16. TUJU, em São Paulo

17. Fauna, em Valle de Guadalupe

18. Gran Danbbang, em Buenos Aires

19. Rafael, em Lima (Lee Kum Kee Highest Climber Award, como casa que ganhou mais posições em relação a 2023)

20. Evvai, em São Paulo

21. Oteque, no Rio de Janeiro

22. Sublime, na Cidade da Guatemala (melhor da Guatemala)

23. Villa Torel, em Ensenada

24. Pujol, na Cidade do México

25. Sikwa, San José (melhor da Costa Rica)

26. Nelita, em São Paulo

27. Metzi, em São Paulo

28. Cosme, em Lima

29. Mishiguene, em Buenos Aires

30. La Mar, em Lima

31. El Preferido de Palermo, em Buenos Aires

32. Arca, em Tulum

33. Trescha, em Buenos Aires

34. Niño Gordo, em Buenos Aires

35. Maní, em São Paulo

36. Hunk, em Mérida

37. Julia, em Buenos Aires

38. Gustu, em La Paz (melhor da Bolívia)

39. Mercado 24, na Cidade da Guatemala

40. Cantina del Tigre, na Cidade do Panamá

41. Lo de Tere, em Punta del Este (melhor do Uruguai)

42. Manuel, em Barranquilla

43. Maximo Bistrot, na Cidade do México

44. Cordero, em Caracas (melhor da Venezuela)

45. Humo Negro, em Bogotá

46. Aramburu, em Buenos Aires

47. Sud 777, na Cidade do México

48. Rosetta, na Cidade do México

49. MIL, em Moray

50. Kotori, em São Paulo

O que tornou o Don Julio tão especial?

Com sua carne de qualidade indiscutível, o Don Julio já havia alcançado o topo da lista em 2020. Uma das parrillas mais famosas de Buenos Aires, localizada no badalado bairro de Palermo, sempre conta com dezenas de locais e turistas em fila na porta. Mas ele está longe de ser um restaurante-boutique, como outros da lista — sua pegada é familiar.

Fachada da parrilla Don Julio, em Palermo, um dos bairros mais agitados de Buenos Aires Imagem: Divulgação

"Começamos com meu pai, minha mãe e minha avó, há 21 anos", contou o proprietário e sommelier Pablo Rivera a Nossa em 2020. Os Rivero viviam na parte superior do edifício onde fica hoje a parrilla que se transformou no melhor lugar para se comer na América Latina. A casa onde cresceu o dono da parrilla Don Julio, hoje abriga a parte administrativa do restaurante.