Hamburgueria faz sucesso com piscina de cheddar e releitura do McDonald's

Releitura de clássicos de gigante do fast food, preços atrativos e jogos estilo fliperama! É isso que o Cozinha das Quebradas, série de Nossa, te mostra nesse episódio como proposta do Inooburguer, localizado no Jabaquara e Campo Limpo (Inocoop), ambas unidades localizadas na Zona Sul de São Paulo.

Conhecer o Inooburguer foi uma saborosa surpresa. Depois que eu conheci a história da lanchonete, vi a paixão do dono pelo McDonald's, falei que precisava provar e me surpreendi. Thiago Simpatia, apresentador do programa

O negócio começou em junho de 2020, na pandemia. O empreendedor Gregor Rodrigues tinha ficado desempregado e voltou a ser motoboy, quando montou a hamburgueria em casa apenas com delivery. E tudo após uma ideia: