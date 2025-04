Pão de alho na air fryer é opção fácil e rápida para lanche; veja receita

Quem disse que pão de alho é só na hora do churrasco? Quando bater aquela saudade, uma receita que bombou nas redes pode ser a solução — e vale como um lanche rápido e saboroso.

Neste episódio do programa Viralizou, Testei, Caio "Brogui" Novaes testa como fazer o pão de alho na air fryer. Ele segue a receita que fez sucesso no TikTok, mas muda alguns passos para deixar o petisco mais saboroso — e também para não fazer a maior lambança dentro do aparelho!

Confira no vídeo acima o passo a passo o modo de preparo e os macetes do Brogui e, abaixo, a receita completa.