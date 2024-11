Melhor pizzaiolo da América Latina, italiano se divide entre SP e 'Guará'

O nome de Dani Branca não é um desconhecido dos rankings de pizza e em 2024 o pizzaiolo italiano tem mais um motivo para comemorar.

Na noite desta quinta (14), ele foi escolhido o melhor pizzaiolo da América Latina em 2024 e 3° melhor do mundo na categoria de Pizzas Contemporâneas pelo Campeonato Mundial de Pizza Doc, em Nápoles.

Responsável pela Soffio Pizzeria, em São Paulo, e pela Paestum Forneria, em Guaratinguetá (que tem três pinceis de ouro no guia L'Arcimboldo 2024), ele conquistou o título pelo segundo ano consecutivo. Radicado no Brasil há 20 anos, Dani também está entre os 100 melhores do mundo, no 72º lugar, no The Best Pizza Awards 2024.