Durante o apagão em Portugal, a dieta do caos foi da salada ao espumante

Não foi! Chegou a hora do almoço e não havia como cozinhar. Em Portugal, a maior parte das casas tem placas de indução, que precisam de eletricidade para funcionar. A saída foi fazer uma salada: folhas verdes, uns tomatinhos, salmão defumado, torrada por cima.

Mais difícil foi ficar sem café: impedido de ferver água, impossibilitado até mesmo de meter uma cápsula na máquina. Para a dor de cabeça da abstinência de cafeína, uma dipirona enriquecida com a substância.

No meio da tarde, foi-se também a internet do celular. Sem contato com o mundo externo, decidi sair de casa, pensando em ver as ruas e comprar algum pão para ter, caso a energia demorasse a voltar.

Primeiro supermercado fechado, segundo também. Nas mercearias dos bairros, os imigrantes é que permaneciam abertos: indianos, chineses, paquistaneses — um bom dia para lucrar.

Havia filas e filas de pessoas que se avolumavam diante do incerto de não saber quanto tempo aquilo ia durar; quanto de comida, afinal, precisávamos ter.

Pode parecer exagerado dito assim, mas é preciso dar algum contexto aqui: há um mês, a Comissão Europeia lançou um comunicado sugerindo todos os cidadãos europeus mantivessem em casa um kit de emergência com recursos suficientes para 72 horas.