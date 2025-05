Grelhado, assado ou cru, com wasabi ou só sal, atum é estrela da peixaria

O atum virou estrela da peixaria e não sem motivo. Além de representar 20% de toda a pesca marinha e 08% da comercialização de frutos do mar, segundo dados do site National Today, e ter seu consumo bombando no Brasil — entre 2021 e 2022 foi um aumento de 12,2%, de acordo com o IPC Maps —, ele oferece sabor e textura únicos.

Os cozinheiros, claro, já estavam de olho no peixão há algum tempo — principalmente na joia bluefin — e alguns deles vão celebrar com vontade este 02 de maio, dia do atum.

É o caso do chef Tsuyoshi Murakami, do restaurante Murakami, premiado com uma estrela Michelin. Para ele, a capacidade de adaptação é o que torna o atum tão especial: