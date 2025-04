Vinho americano é uma fortuna no Brasil; lá fora também é assim?

No final do programa, que fala sobre o Vale de Sonoma, Mesquita dá algumas dicas de vinhos para comprar no Brasil. Barradas desiste da tarefa e sugere boas vinícolas para quem for visitar a região, que é muita bonita e um destino turístico ainda não muito batido. "As minhas dicas são só para quem tiver a coragem de cruzar a imigração dos EUA neste momento", completa.

Vamos de Vinho

