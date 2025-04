Gastronomia com história: Josimar Melo estreia coluna no UOL

Para o novo colunista do UOL, a própria gastronomia no Brasil é hoje uma área mais profissionalizada, que se entende também como expressão da cultura, da história, do modo de vida, de personagens — diferentemente do que acontecia no passado, quando, no imaginário das pessoas, era restrita à culinária ou, no caso dos restaurantes, ao entretenimento.

A gastronomia pode ser prato, personagem, paisagem e até provocação. Quero explorar essa multiplicidade. Josimar Melo

Na primeira coluna, ele fala sobre uma novidade paulistana: sushi comido de colher. "Você encara?", provoca.

Por que vale a pena ler

Josimar é um dos críticos gastronômicos mais respeitados do país

, com décadas de atuação na Folha de S. Paulo. É também autor de livros como Berinjela se escreve com J, Vinhos: Um guia básico, A cerveja e Emmanuel Bassoleil: Uma cozinha sem chef, com Nirlando Beirão, Mauro M. Alves, Saul Galvão, J. A. Dias Lopes e Sergio Pagano.

como Berinjela se escreve com J, Vinhos: Um guia básico, A cerveja e Emmanuel Bassoleil: Uma cozinha sem chef, com Nirlando Beirão, Mauro M. Alves, Saul Galvão, J. A. Dias Lopes e Sergio Pagano. Com olhar apurado, vai além da comida e explora a gastronomia como expressão cultural, histórica e afetiva.

A nova coluna mistura o olhar afiado de Josimar com boas histórias

sobre restaurantes, pratos e tendências. O tom é curioso e acessível -- e sempre saboroso.

Como ler

A coluna de Josimar Melo é publicada todas as quartas em Nossa.