Embaixadora dos vinhos naturais não cai no hype: 'Discurso continua raso'

Pães de fermentação natural, manteiga fermentada, da Enoteca Saint VinSaint Imagem: Katiuska Sales

Hoje, a Enoteca ou é feito do zero ou vem do pequeno produtor. "A última coisa que eu consegui foi farinha e óleo", diz orgulhosa.

No menu, a diferença de cada detalhe explode em surpresas, como o mil-folhas de mandioca com béarnaise de tucupi e cinzas de cebola, em que as "folhas" são feitas com a mandioca pubada (fermentada inteira em água). Ou o nhoque ao pesto cremoso, feito com batata e farinha de espelta, um grão ancestral. Já o pesto é feito com uma seleção de ervas aromáticas e medicinais, colhidas da horta de Lis. As harmonizações, claro, selvagens.

Diante do nascimento de um novo projeto (o primeiro bar do mundo a trabalhar 100% com bebida natural, previsto para abrir em agosto deste ano), Lis reconhece que o que a faz continuar é "um bom grau de loucura".

"Para mim hoje é muito importante fazer com que as pessoas se lembrem do que é importante na vida. E através da comida e da bebida você consegue fazer isso tudo rápido", crê.