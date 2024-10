Quatro pizzaiolos brasileiros estão entre os 100 melhores do mundo em 2024

O grande campeão da noite foi Franco Pepe, da Pepe In Grani, que já foi personagem do Chef's Table (Netflix). Em segundo lugar, Jorge Sastre e o brasileiro Rafa Panatieri ganharam com seu trabalho na Sartoria Panatieri, em Barcelona (Espanha). Já em terceiro lugar, ficou o italiano Simone Padoan, da I Tigli, de San Bonifacio (Itália).

O prêmio

Sob o tema "O Futuro da Pizza", o The Best Pizza Awards 2023 é promovido pela The Best Chef, que se descreve em seu site como "uma comunidade mundial vibrante de apaixonados por comida." O projeto foi criado em 2015 pela neurocientista polonesa Joanna Slusarczyk e o gastrônomo italiano Cristian Gadau.

Bom ano da pizza brasileira

No começo deste mês, cinco pizzarias brasileiras ficaram entre as 100 melhores do mundo, segundo o prêmio internacional 50 Top Pizza.

São Paulo teve como representantes a Leggera Pizza Napoletana, em 11°, QT Pizza, em 38°, A Pizza da Mooca, em 53º, Unica Pizzeria, em 87°. O Rio de Janeiro estava no ranking com a Ferro e Farinha, em 89°.