Comer sushi... de colherinha, funciona? Provei em novo restaurante de SP

Os curiosos sushis são apenas uma parte do original cardápio do Kureiji e do perfil multicultural (especialmente amazônico) que Kanashiro lhe impôs. Estão no cardápio, por exemplo, o pirarucu yaki, peixe grelhado com missô japonês e missô negro coreano, servido com purê de mandioca, tofu, manteiga de garrafa e gohan (arroz japonês sem os temperos).

Kinoko: mix de cogumelos e nirá salteados na manteiga de garrafa e óleo de kombu Imagem: Neuton Araújo

Nesta mistura de continentes e países (incluindo África e Coreia) aparecem o crispy pork (barriga de porco crocante com molho teriyaki de jambu); o kinoko (mix de cogumelos e nirá salteados na manteiga de garrafa e óleo de kombu); o tako yaki (polvo grelhado com yakimeshi e kimchi); o buta no suneniko (stinco de porco com farofa de algas, banana-da-terra e feijão manteiguinha); e a panacota de matcha servida com compota de açaí e yuzu.

São composições instigantes, vale a pena experimentar. Até mesmo o sushi de colher — embora não tenha a magia de impregnar nossos sentidos da mesma forma que o niguiri, que ataca o palato como um conjunto de forma e de sabor, e deixou saudades dos velhos sushis que deram fama a Kanashiro.