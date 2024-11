Aérea de baixo custo suspende operação no aeroporto de Guarulhos em janeiro

Instabilidade na demanda

Procurada pela reportagem, a JetSmart não comentou a suspensão da operação em Guarulhos, mas insinuou que a procura por passagens ainda é irregular no hub brasileiro. Leia o posicionamento na íntegra:

Nosso propósito é ampliar a conectividade na América do Sul, mantendo sempre nosso compromisso com tarifas baixas e um serviço de qualidade. Como companhia aérea de custo ultrabaixo, buscamos desenvolver nossas atividades na região de maneira sustentável e responsável frente aos clientes, autoridades, acionistas e demais stakeholders, nos obrigando a avaliar continuamente o desempenho de nossa malha aérea para que possamos nos adaptar às dinâmicas de cada mercado e garantir um crescimento sustentável.



Nesse processo de revisão constante, a ativação de rotas é realizada, em alguns casos, de forma sazonal e, em outros, em resposta a demandas específicas do mercado. Quando essas demandas não se mantêm estáveis, precisamos tomar decisões imediatas sobre a continuidade das operações, o que nos permite preservar algumas rotas e, ao mesmo tempo, suspender ou descontinuar temporariamente outras, conforme necessário.



Estamos focados em fortalecer nosso modelo de negócios e nossa malha regional com o objetivo de continuar crescendo e explorando novas oportunidades para conectar ainda mais destinos no futuro, alinhados à nossa missão de democratizar os céus da América do Sul. Desta forma, recentemente iniciamos o acúmulo de milhas no programa de recompensas AAdvantage®, expandimos nossa frota para 41 aeronaves e fortalecemos nossa malha aérea na América do Sul.

— JetSmart, em nota a Nossa

Como a companhia não disponibiliza reservas de bilhetes a partir de qualquer aeroporto brasileiro (ou chegando a um deles) para datas posteriores a junho, embora seja possível comprar bilhetes para julho ou agosto entre outros destinos sul-americanos, ainda não está claro se a operação brasileira seguirá normalmente no segundo semestre ou será encerrada.

Nossa voltou a questionar a companhia a respeito da continuidade dos seus serviços em Guarulhos, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. Mediante novas informações, a reportagem será atualizada.