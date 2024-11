Onde os chefs comem e bebem: um dia gastronômico por São Paulo

O roots Rota do Acarajé, do alto de seus 22 anos, tem uma impressionante carta com mais de 1200 cachaças, que também entram na composição de coloridas caipirinhas e drinques assinados por bartenders convidados e pela equipe da casa.

Bar do Praça

Imagem: Sergio Crusco

O charmoso balcão do restaurante-jardim acolhe 17 pessoas que passam para um aperitivo antes da refeição ou por lá ficam, bicando e beliscando. Uma pedida cítrica, picante e refrescante é Beijo de Urucum (R$ 44), do chefe de bar Vinicius Dias, com cachaça branca em infusão de urucum, pisco, pimenta-da-jamaica, pacová e açúcar. Mari Mesquita assina Bálsamo de Jerez (R$ 48), seco e salino, com cachaça envelhecida em bálsamo, maçã e dois estilos de vinho de Jerez: fino e oloroso.

Vai lá: R. Casa do Ator, 608, Vila Olimpia. @pracasaolourenco

Rota do Acarajé

Imagem: Divulgação

Na Rota, a onda é pedir dicas de cachaças para a proprietária Luisa Saliba, uma enciclopédia no assunto. Entre um petisco e uma moqueca, quem é dos tragos frutados vai gostar de Passione Sour (R$ 34), com cachaça de jequitibá, maracujá, limão e açúcar. Amor e Amaro (R$ 33) é para quem quer potência, com cachaça de castanheira, Aperol, amaro, bitters e laranja. Ambos são de autoria de Zeca Meirelles. Se o salão principal estiver cheio, há mais espaço no imóvel do outro lado da rua.

Vai lá: R. Martim Francisco, 529, Santa Cecília. @rotadoacaraje