8 restaurantes brasileiros estão entre os 100 melhores da América Latina

As cidades de Bogotá, Lima, Cidade do México, Cidade do Panamá, Quito e São Paulo contam com três restaurantes cada na lista estendida.

Neste ano, Santiago fortaleceu a sua posição como destino gastronômico, emplacando sete restaurantes— um a mais que em 2023. Cinco casas na capital chilena figuram no ranking pela segunda vez: Yum Cha (No.54), Pulpería Santa Elvira (No.57), La Calma by Fredes (No.62), Demencia (No.66) e Olam (No.78).

Os outros dois são novidades: Casa Las Cujas (No.72) e Karai by Mitsuharu (No.98).

Consistente com os resultados do ano passado, Buenos Aires também prova ser um representante de peso quando o assunto é gastronomia, com quatro restaurantes no ranking: Crizia (No.53), Anchoíta (No.73), Alo's (No.81) e, fazendo sua estreia, Mengano (No.82).

Bogotá, Lima, Cidade do México, Cidade do Panamá, Quito e São Paulo vêm logo atrás, com três restaurantes cada. Quito expandiu seu repertório, adicionando dois novos estabelecimentos à lista: Clara (No.88), vencedor do American Express One To Watch Award, e Tributo (No.92). Os dois se juntam ao Quitu (No.97), que já figurara na seleção de 2023.

Na Cidade do México, o La Docena (Polanco) é o No.51 e fica na primeira posição do ranking estendido. Ele é seguido pelo Diacá, da Cidade da Guatemala, que manteve a posição No.52 conquistada no ano passado. O Afluente, de Bogotá, é o novato mais bem-colocado, ocupando a posição No.61.