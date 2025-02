Posso tomar vinho tinto no calor? Sim, mas tem dicas que valem seguir

Barradas dá uma dica que ele considera fundamental:

Evite vinhos muito tânicos. O tanino [que transmite sensação de adstringência], quando gelado, se sobressai. Você toma um gole e parece que o vinho está brigando com a sua boca

Essas e outras recomendações estão no vídeo no topo da página. Já o episódio completo sobre tintos de verão, com dicas de uvas e países produtores, está no final deste texto.

Adivinhar um vinho às cegas serve para alguma coisa?

0:00 / 0:00

Uma imagem que às vezes é associada à apreciação de vinhos é a da prova às cegas, em que os degustadores experimentam o que está no copo sem saber do que se trata. Mas para que serve esse negócio?