Tuju, em São Paulo, é premiado por hospitalidade em 'Oscar' da gastronomia

"É uma grande honra anunciar o Tuju como vencedor do Gin Mare Art of Hospitality Award. A dedicação, a paixão e o talento da equipe se refletem em uma experiência gastronômica sublime e imersiva, elevada pelo atendimento dos profissionais e pelos ingredientes e sabores de São Paulo. A casa alcança um equilíbrio delicado de todos esses fatores, o que faz do Tuju um grande merecedor desse prêmio", diz William Drew, diretor de conteúdo do Latin America's 50 Best Restaurants.

Tomate, alga e tucupi, prato do Tuju Imagem: @kato78

O Gin Mare Art of Hospitality Award é uma premiação especial que reconhece a excelência da experiência e do atendimento proporcionados. Seu vencedor é definido pela Academia, grupo formado por 300 especialistas em gastronomia de toda a América Latina.

Ele é o segundo de três prêmios especiais anunciados antes da cerimônia oficial; o primeiro foi o Latin America's Best Female Chef Award para a chef boliviana Marsia Taha Mohamed, e o terceiro, o American Express One To Watch Award.

No dia 14 de novembro, a 50 Best também revelará sua terceira lista anual de restaurantes ranqueados entre a 51ª e a 100ª posição na região. O anúncio da lista oficial, com eleitos da 1ª à 50ª posição, será feito no dia 26 de novembro.

Segundo a organização, para garantir um processo justo e confiável de votação e elaboração da lista Latin America's 50 Best Restaurants 2024, o 50 Best contratou a empresa de consultoria Deloitte como parceira oficial e independente de arbitragem. Para mais informações sobre o processo de votação, clique aqui.