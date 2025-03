Primeiro caviar africano vem de Madagascar e já custa R$ 70 mil por quilo

Porque suas águas entre 13ºC e 23ºC não são tão quentes quanto as de outras áreas na África, mas não tão frias quanto aquelas em que o esturjão naturalmente vive no Cáspio, por exemplo, os peixes crescem ali o ano todo —e as seis espécies de esturjão mantidas ali por Delphyne acabam chegando à fase madura para a coleta das ovas dois anos mais rápido do que em outras partes do globo.

Esta conquista foi essencial para o sucesso do trio: geralmente, um esturjão leva de oito a 20 anos para chegar ao seu ponto de maturação. No entanto, em 15 anos de empresa, a Acipenser já conseguiu fundar duas marcas: o caviar Rova e Kasnodar. O Rova, primeiro a ser produzido, só foi lançado experimentalmente em 2017, mas não foi bem recebido da noite para o dia.

Caviar-sensação

"Todo mundo ria, era uma piada. Mas o único jeito de provarmos que o [nosso] caviar era excelente era degustando", relembrou Delphyne à CNN. Até que ela decidiu levar o Rova até a exposição culinária Sirha Lyon, na França, em 2019. Desde então, ele foi incluído no menu do hotel cinco estrelas Hôtel de Crillon, em Paris, e do Hôtel du Palais, em Biarritz, entre outras cozinhas conceituadas no mundo todo.

Julia Sedefjjan, a mais jovem chef a comandar um restaurante com estrelas Michelin na França, criou um prato com o Rova para o jantar de gala La Grande Tablée, em Paris, em dezembro. Ela descreveu o caviar à rede americana como "adequado a todos os paladares", com "um sabor amanteigado similar a um brioche" e um "toque final de avelã".