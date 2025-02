Que tipo de vinho tinto é bom para tomar gelado no verão?

Aliás, sobre esse negócio de vinificação, vale a pena apontar uma tendência. Produtores mais jovens, frequentemente vinculados aos vinhos naturais, estão fazendo alguns rótulos que, pela vinificação, acabam rendendo vinhos mais fáceis de tomar geladinhos (vins de soif, em francês, às vezes também chamados de glou-glou). Assim, mesmo uvas que normalmente não seriam associadas a esse estilo de vinho, como cabernet franc e syrah, acabam entrando na brincadeira.

Outro fenômeno recente é o dos claretes. São vinhos feitos com uvas tintas com baixa maceração, ficando muito próximos dos rosados. Pode tocar no gelo sem medo, mas cuidado: os britânicos às vezes usam o termo "claret" para se referirem aos tintos de Bordeaux, que são outra história.

No programa Vamos de Vinho desta semana, eu e Vinicius Mesquita falamos bastante dos tintos de verão. Veja abaixo um trecho e clique aqui para ver o programa completo.

0:00 / 0:00

Teste com uvas de fora de Bordeaux sugere que blend mantém tipicidade

Um estudo publicado no jornal Oeno One misturou uvas de fora de Bordeaux com as clássicas da região (cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc e petit verdot) e não achou variação significativa na tipicidade dos vinhos. As castas forasteiras chegaram a proporções muito altas na mistura (até 30%) do experimento. As que se saíram melhor foram arinarnoa e duras. Vinhão, fer servadou e manseng noir apresentaram leve alteração.