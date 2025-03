Fast food do império romano viraliza: 'A versão antiga do McDonald's'

O termopólio de Vetutius Placidus era mais do que um lugar para saciar a fome —era um centro social vibrante, um ponto de encontro para os habitantes de Pompeia. As pessoas se reuniam aqui não apenas para comer, mas também para conversar, trocar notícias e participar da agitada vida nas ruas. Tais estabelecimentos eram parte integrante da vida cotidiana de Pompeia, servindo como uma janela para os hábitos, preferências e rotinas dos seus cidadãos Portal do Parque Arqueológico de Pompeia

Para a construção do Vetutius Placidus, foram utilizados materiais e técnicas típicas da época. A estrutura foi feita com uma mistura de pequenas pedras, rocha vulcânica e argamassa à base de cal. As paredes foram rebocadas e adornadas com afrescos. "O nome Vetutius Placidus, inscrito numa das ânforas, sugere a possível propriedade deste termopólio, indicando que poderá ter sido construído e operado por uma pessoa ou família com este nome", diz o portal.

O termopólio está localizado no bairro Regio V do Parque Arqueológico de Pompeia, aberto a visitantes. A localização estratégica sugere que o local tem grande significado histórico, tendo sido um movimentado centro de atividades na época.

Termopólio descoberto em Pompeia em bom estado de conservação Imagem: Reprodução/YouTube

Milhares de anos depois de sua extinção, os termopólios seguem viralizando nas redes sociais. A influenciadora Mae Sharifi compartilhou imagens dos estabelecimentos durante visita a Pompeia. O post tem mais de 1,8 milhão de visualizações somente no TikTok. No Instagram, Mae, que se dedica à história, arte e cultura, explica que o fast food não é uma invenção moderna. "Diga oi para a versão antiga do McDonald's", diz a legenda.