Prêmio para melhores chefs distribui 'facas'; Atala e Buffara ganham três

Após sete anos de existência, a premiação The Best Chef passou por uma reformulação completa. Ao invés da tradicional lista de 100 melhores chefs do mundo, passa a distribuir "facas" - como as estrelas do Guia Michelin. E sob o novo sistema, apresentado nesta quarta (6) em Dubai, os brasileiros não fizeram feio.

Entre os chefs considerados símbolos de excelência - que conquistaram 20% dos pontos possíveis na votação - ficaram Helena Rizzo (do Maní e Manioca, em São Paulo), Dante e Kafe Bassi (do Manga, em Salvador), Felipe Bronze (do Oro, no Rio de Janeiro, e Pipo e Taraz, em São Paulo), Kazuo Harada (do Kazuo, em São Paulo, e Emy, em Curitiba), Gerônimo Athuel (Ocyá, no Rio de Janeiro), Tássia Magalhães (Nelita), Luiz Filipe Souza (Evvai e Trattorita).

Entre os que conquistaram duas facas, sob o status de world-class, com 40% dos pontos possíveis estão: Lisiane Arouca e Fabrício Lemos (do Origem, Salvador), Jefferson Rueda (A Casa do Porco, em São Paulo), Rafa Costa e Silva (Lasai, Rio de Janeiro), Alberto Landgraf (Oteque, no Rio de Janeiro), Janaína Torres (Dona Onça, em São Paulo) e Ivan Ralston (TUJU, em São Paulo).