Com os pés soltos no ar: testamos a montanha-russa 'familiar' na Flórida

Guiada pela fênix

Pouco antes da partida, um painel de LED se ilumina para mostrar qual será a Phoenix que guiará o percurso: a da terra, da água, do gelo ou do fogo. Luzes sob os carrinhos mudam de cor conforme o "personagem", ainda que isso apareça mais à noite. Além disso, completam a experiência multimídia as caixas de sons no próprio carrinho que tocam trilha sonora e fazem os pretensos barulhos da Phoenix.

É claro que, por ser familiar, a adrenalina não vai a níveis máximos como em outras montanhas-russas do parque. Mas, como indicou o vice-presidente de operações, Erick Elliott, os visitantes vinham pedindo mais atrações para a família. E é isso o que o parque vem fazendo.

Imagem: Divulgação

Afinal, um parque de diversões não é feito só de montanhas-russas radicais. Se a ideia é divertir todas as idades e tamanhos, e ser um bom meio-termo entre as atrações para as crianças e as super-radicais, a Phoenix Rising consegue o feito.

Phoenix Rising em números:

Comprimento da pista: 558 metros

Velocidade máxima: 70,8 km/h

Altura máxima dos trilhos: 24 metros

Altura mínima para ir na atração: 1,07 m

Altura máxima para ir na atração: 1,95 m

Capacidade: 10 fileiras de duas pessoas por carro

Tempo da atração: 1 minuto e 26 segundos