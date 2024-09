Megamontanha-russa dos EUA terá queda vertical e gravidade zero; conheça

Todo o passeio por cerca de 904 metros de percurso com direito a loopings e curvas radicais deve durar apenas dois minutos, mas carregados de adrenalina. Há 13 pontos em que é possível experimentar a sensação de gravidade zero — ou seja, o visitante terá a impressão de que está flutuando no ar por alguns segundos graças a dois trechos circulares, com voltas completas de 360º realizadas em alta velocidade.

Siren's Curse Imagem: Divulgação

Os dois carros para 24 passageiros cada ainda serão equipados com estrutura de áudio interno, que permite ouvir os sons das sereias, além de iluminação com LED no exterior de cada um, que criarão a ilusão dos movimentos das criaturas mitológicas.

Visitantes precisarão ter a altura mínima de 1,22 metro para encarar a aventura e serão protegidos com barras e coletes para realizar o trajeto emocionante.

A nova montanha-russa, que será a 19ª do parque localizado naquela que é conhecida como a "Capital Mundial de Montanhas-Russas", ficará situada em frente à suspensa Iron Dragon próximo à marina de Cedar Point.