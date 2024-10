Como é a nova montanha-russa do SeaWorld: 'A melhor coisa da minha vida'

Antes de se acomodar no carrinho, todo mundo tem a opção de deixar os pequenos pertences em uma caixa, a Unsecured Storage (em bom português, "armazenamento não seguro"), como opção ao aluguel de lockers pagos espalhados pelo parque.

Dá para dividir a Penguin Trek em dois momentos: o indoor e o outdoor. E não é porque o trecho indoor é tranquilo que ele deixa de impactar. Em meio a trilha sonora de suspense, cenário de icebergs e de pinguins, projeções de imagens da Antártida e de luzes brancas e azuis, o carrinho — ou melhor, o snowmobile — faz um passeio pelo continente gelado.

Imagem: Divulgação

Quando literalmente chega a luz no fim do túnel, ocorre o primeiro dos dois lançamentos, que fazem a Penguin Trek chegar a 70 km/h. A partir daí, a montanha-russa se transforma em um percurso ao ar livre, com quedas e voltas, que passam sobre os visitantes do parque e até mesmo ao lado da famosa montanha-russa Manta, mais conhecida como "aquela em que se vai de barriga para baixo e imita os movimentos de uma arraia".

Na saída, a brincadeira continua

Na Penguin Trek você não sai e já parte para a atração seguinte como acontece com qualquer outra. A saída passa por uma área com uma colônia de pinguins nadando ou só se exibindo sobre pedras e gelo — os mesmos que costumavam aparecer para os que iam na antiga atração Empire of the Penguin.