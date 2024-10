Igual surfar onda gigante: CE terá maior montanha-russa aquática do mundo

O Beach Park, complexo turístico no Ceará, anunciou nesta quarta (16), que terá a maior montanha-russa aquática do mundo, com 28 metros de altura e estreia prevista para dezembro. Chamada Surreal, o grande toboágua que simula ondas do mar será o maior brinquedo da história do parque.

As curvas do brinquedo são inspiradas em manobras do surfe, como uma queda de sete metros com a experiência inspirada na de surfar uma grande onda (big drop). Há também uma espécie de espiral no toboágua, para representar momentos em que o surfista "corta" a água para ganhar velocidade.