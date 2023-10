'Vendo felicidade': Albert Adriá traz 'criatividade sem limites' ao Brasil

Com 38 anos de profissão, olhos, esforço e coração de Albert Adriá estão num "bebê" de apenas 16 meses. O chef catalão e grande estrela internacional do Mesa São Paulo 2023, que acontece nessa semana, se sente, finalmente, protagonista de uma história de pioneirismo, inovação e revolução na cozinha.

E não é força de expressão. Ao lado do irmão, Ferran, Albert fez do elBulli o restaurante-referência do início dos anos 2000 - para muitos chefs e apaixonados por gastronomia, um marco e a última quebra total de paradigmas na cozinha com esferificações, emulsões, espumas e até saborosas fumaças.

20 anos no três estrelas Michelin, cinco restaurantes e uma pandemia depois, a "criatividade sem limites" que deu origem a essa revolução tem morada no Enigma, o caçula onde Albert voa solo com o "selo Adriá de qualidade" ao lado de 33 funcionários dispostos a surpreender 40 clientes a cada noite.