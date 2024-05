Do banco à estrela Michelin: a trajetória nada suave de Luiz Filipe Souza

Deu certo. Na longa espera pela entrevista com o chef Salvatore Loi, no saguão de um dos hotéis mais luxuosos de São Paulo - o Fasano -, ele acabou pertencendo ao ambiente. "Dei a sorte do Loi gostar de mim e me chamar para um estágio não-remunerado. E desde então nunca mais saí da cozinha".

Mesmo sem saber pegar numa faca, Luiz começou trabalho e faculdade. Eram somente três meses, mas vagou a pia e lá foi ele, contra os desejos da maioria dos estudantes de gastronomia e daqueles que acham que faculdade é fábrica de chefs.

Luiz Filipe Souza, no Evvai, em 2020 Imagem: Tadeu Brunelli

Meu primeiro dia foi assustador, estranho, me questionei. É muito diferente de tudo o que havia visto em ambiente corporativo. Com o tempo virou divertido e eu tava na pilha. Lembro de me darem até o 'Cozinha Confidencial' [livro de Anthony Bourdain sobre os bastidores nada gloriosos da cozinha] e perguntarem se era mesmo o que eu queria, Só me instigou mais , relembra.

Além de cozinhar, Luiz conta que foi no Fasano que teve um choque de realidade social.

"Há 20 anos, não era tão profissionalizada. Era ofício. As pessoas me olhavam e questionavam o que eu tava fazendo lá. Saí da bolha, aprendi muito. Vi qualidades que eu nem sabia que tinha."