Youtuber elege ilha entre Itanhaém e Peruíbe como área mais mortal do mundo

MrBeast, o maior YouTuber do mundo, segundo ranking da Forbes, elegeu a Ilha da Queimada Grande, localizada entre os municípios de Itanhaém e Peruíbe, como o lugar "mais mortal" do mundo. Em um vídeo publicado nesta semana, o americano Jimmy Donaldson mostrou como foi passar a noite no local, conhecido como Ilha das Cobras.

O que aconteceu

MrBeast viajou para "os cinco lugares mais mortais do planeta", segundo ele. Além da Ilha da Queimada Grande, o ranking inclui um safári no continente africano, onde ele passou uma noite em meio a leões; uma cachoeira congelada na Europa; a Estrada da Morte, na Bolívia; e as Cataratas de Gocta, no Peru. O vídeo já ultrapassa 52 milhões de visualizações.

Ao visitar Ilha da Queimada Grande, MrBeast ajudou pesquisadores a coletarem veneno de cobras. No vídeo, ele aparece ao lado de cientistas que explicam que a coleta serve para criar soros para a população. "Para uma ilha cheia de máquinas mortais, é um lugar bem bonito", diz MrBeast.