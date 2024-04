Região tcheca foi palco de 007 e tem crença de que água ajuda a engravidar

Pertinho de Locket está Cheb, outra joia medieval. A cidadezinha fica na fronteira com a Alemanha, e as construções adotaram parte do estilo germânico e gótico. A cidade data do começo do milênio passado e ganhou ainda mais importância com a construção de um castelo no século 12.

A poucos quilômetros de Cheb está Becov nad Teplou, local de um dos maiores mistérios da República Tcheca. É lá que se encontra o maior tesouro do país.

Imagem: Andrea Miramontes / @ladobviagem

O tesouro ficou enterrado, deu-se por perdido por 40 anos e só foi achado após uma investigação digna de cinema. Trata-se do Relicário de São Mauro, uma peça do século 13 esculpida a mão em ouro, prata, cobre, cravejada de pedras preciosas. Foi usada como túmulo para os santos São Mauro, São Timóteo e São João Batista. O museu, dentro do castelo, não permite fotografar a peça original. Ou seja, só é possível conhecer presencialmente.

Quando a segunda guerra mundial terminou, em 1945, para que o tesouro não fosse levado do país por invasores, ele foi enterrado na cidade de Becov. Depois deu-se por perdido.

Em 1984, um estrangeiro chamado Danny Douglas, que sabia onde o relicário estava escondido, ofereceu 250 mil dólares por ele ao governo tcheco. Porém, o negociante não revelou o valor histórico e real da peça, tampouco onde estava escondida.