EUA têm 6 dos 10 destinos mais estressantes do mundo; confira antes de voar

Os EUA, um dos destinos internacionais preferidos dos brasileiros, têm seis das 10 cidades mais estressantes para se visitar em todo no mundo. A conclusão é de um levantamento realizado pela plataforma de material de mergulho Dipndive, divulgado exclusivamente pelo jornal britânico Metro em 4 de março.

Consequências do excesso de turistas pesaram

Para chegar à lista, a equipe do e-commerce analisou especificamente as cidades que recebem maior número de turistas anualmente, para entender melhor os impactos do turismo excessivo e predatório.

Elas foram avaliadas de acordo com número de visitantes, área, população, níveis de ruídos, qualidade do ar, preços de restaurantes, custo de transporte, tarifas de táxi e índice de criminalidade - fatores que impactariam a experiência do viajante negativamente.