Fim do Futuro? Restaurante pede ajuda para prédio não virar estacionamento

Com o intuito de que o local não assista a mais um desfecho, no caso, do próprio prédio, as sócias têm se mobilizado pelo tombamento da construção.

Antes de ser um dos espaços gastronômicos mais badalados do entorno, visitado por pessoas do Brasil e do mundo, o Futuro, como é conhecido pelos mais íntimos, já foi terreno baldio e estacionamento e, entre as duas ocupações, a sede da empresa.

Além de placas para túmulos do vizinho Cemitério São Paulo, estátuas significativas para a cidade e o país saíram daquele galpão. O artista lituano radicado no Brasil Lasar Segall, um dos maiores nomes do Modernismo, era um dos que levavam peças para restauro e fundição.

Imagens do Bronzes Artísticos Rebellato Imagem: Reprodução

Obras como o Monumento ao 14 Bis, no Campo de Marte, o Monumento a Ramos de Azevedo, no Butantã, e esculturas no Museu de Arte Contemporânea, o MAC, também somam ao legado do lugar. A permanência dessa história na capital paulista, entretanto, corre riscos.

Novo cenário

Há cerca de três anos, o imóvel onde está o Futuro foi vendido para a construtora São José — mesma que construiu um prédio de luxo sem autorização no bairro paulistano do Itaim, no último ano. Apesar de terem o contrato de locação renovado até 2027, a permanência do imóvel, mais do que a do restaurante no local, tem tirado o sono das sócias que prezam pelas memórias desde a abertura da casa, em 2018.