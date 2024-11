Vinho chileno é escolhido o melhor do mundo em 2024 por lista prestigiada

Pessoalmente acredito que, para produzir um grande vinho, é necessário ter uma visão clara de onde se quer chegar, mantendo-se fiel à essência do terroir, pois é ele quem verdadeiramente nos guia , explica Enrique Tirado, gerente geral e enólogo da Viña Don Melchor desde 1997.

Isabel Guilisasti, vice-presidente de Vinhos Finos da Viña Concha y Toro acrescenta: "Recebemos este prestigiado reconhecimento com a responsabilidade de continuar entregando a cada nova colheita do Don Melchor, a nossa profunda e histórica vocação para a excelência, e o forte compromisso de preservar, através de diversas práticas e inovações agroecológicas, este precioso lugar para as gerações futuras".

A lista completa dos 100 Melhores Vinhos do Ano 2024 da Wine Spectator está publicada em www.winespectator.com, e também aparecerá na edição impressa de 31 de dezembro de 2024.

Quanto custa no Brasil?

Nos e-commerces especializados, o Don Melchor 2021 pode ser ecnontrado por até R$ 1200 a garrafa.